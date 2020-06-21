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Lefkoşa'da seri hırsızlara tutuklama

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Lefkoşa'da seri hırsızlara tutuklama
Lefkoşa'da seri hırsızlara tutuklama

18-20.06.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da bazı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselelerde zanlı olarak görülen U.A.J.(E-26), U.I.(E-26) ve Y.B.A.(E-27) tespit edilerek tutuklanmışlardır. 

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restoran içerisinden,  178 TL para ve bir şişe alkollü içkiyi, Cavada isimli restorandan 36 TL bozuk parayı,  Share Copy Dizayn isimli iş yeri içerisinden başka bir müşteriye ait diz üstü bilgisayarı çaldıkları ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana bir cürüm işlemek kastı ile girdikleri anacak herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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