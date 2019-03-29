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Lefkoşa’da sesli sinyalizasyon

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Başkent Lefkoşa’da Girne Kapısı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarına, yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Lefkoşa’da sesli sinyalizasyon

Başkent Lefkoşa’da Girne Kapısı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarına, yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan çalışmalar sonrasında uygulamaya konan sesli sinyalizasyon sistemleri, özellikle görme engelli vatandaşların söz konusu noktalardaki yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve kurul üyelerinden Orkun Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Girne Kapısı’ndaki trafik ışıklarına monte edilen sesli sinyalizasyon sistemini deneyerek görüş ve önerilerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’ya aktardı.

Sesli sinyalizasyon sistemini devreye sokmak için ışıklı sinyalizasyon sisteminin bulunduğu direğe, yerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe monte edilen kontrol panelinin alt tarafındaki yuvarlağa dokunmak yeterli. Trafik ışıklarının araçlar için kırmızı yanmasının ardından yayaların yolun karşısına geçilebileceğini bildiren sesli uyarı da başlıyor.

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