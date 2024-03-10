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Lefkoşa'da şiddet kullanma tehdidi!

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Lefkoşa'da şiddet kullanma tehdidi!
Lefkoşa'da şiddet kullanma tehdidi!

10.03.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, aralarında önceden yaşanan sorun nedeniyle kendilerini söz konusu eğlence mekanına almadıkları gerekçesiyle, alkollü içki tesiri altında bulunan M.H.(E-23), A.H.(E-21), V.D.(E-21) ve H.K.(E-), mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişiye bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp, söz konusu şahıslara zarar verecekleri yönünde şiddet kullanma tehdidinde bulunmuşlarıdır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.H, A.H. ve V.D. tespit edilerek tutuklanmış olup, H.K. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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