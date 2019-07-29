Lefkoşa'da Silihtar Burcu'nda çökme yaşandı....

Fotoğrafları YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı paylaştı.

Kanatlı paylaşımında,

Burcun üstüne yükleme yapmaya devam ederseniz olacağı neydi? Geçen sene yeni binayı fotoğraflayıp yayınlayınca, sorun yok basit bir bina yapıyoruz dendiydi, inşaat mühendisliği bir bilimdir, yük taşıması konusu da hesaplanabilir bir konu, hesaplanmazsa bu olur, askeri birlik ve silihtar burcunun başına gelen, devam edin, yok etmeye devam... yazdı.