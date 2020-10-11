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Lefkoşa'da son durum...19:20

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KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor...
Lefkoşa'da son durum...19:20

KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor...

Seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürdü ve sandıklar saat 18.00’de kapandı.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarıştığı seçimde, seçmenler 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih etti. Sandığa giden vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

“Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).”

 

Saat 19:20 itibarı ile DETAY Gazetesi’nin sandık başlarından elde ettiği ilk sonuçlar…

LEFKOŞA ,LÇESİNDE Adayların aldığı oylar

Mustafa Akıncı 36,09

Ersin Tatar 29,45

Tufan Erhürman 22,58

Kudret Özersay 5,1

Erhan Arıklı 2,11

Serdar Denktaş 4,0

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