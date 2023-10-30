Lefkoşa'da Sosyal Medya Üzerinden Yasadışı Av Görseli Paylaşımı: Soruşturma Başlatıldı

Lefkoşa'da Sosyal Medya Üzerinden Yasadışı Av Görseli Paylaşımıyla Suçlanan T.M.(E-32) Hakkında Soruşturma Başlatıldı

29 Ekim 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen olayda, T.M.(E-32), kendi Facebook sosyal medya hesabı üzerinden her av günü için yasal sayının üzerinde (2 adet ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren bir görsel paylaştı. Bu eylemi tespit eden yetkililer, bahse konu şahsı yasal işlem başlatmakla yükümlüydü.

Yaban Hayatını Düzenleme Yasası'na aykırı hareket ettiği iddia edilen T.M.(E-32), hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma şu an devam ediyor.