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Lefkoşa'da soygun, darp ve kap kaç!

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Lefkoşa'da soygun ve kap kaçcılık!
Lefkoşa'da soygun, darp ve kap kaç!

14.07.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, M.O.(E-44), araçtaki yolcu G.O.(E-17) ile birlikte kullanımındaki araç ile Gönyeli istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, yol ortasındaki orta refüj içerisinde yürümekte olan R.N.(E-21) yanında durup araçtan indikten sonra, R.N.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek, sol el parmağının kırılmasına sebep olmuşlar ve akabinde R.N.’nin elinde tutmakta olduğu el çantası ile birlikte içerisinde muhafaza edilen öğrenci kimlik kartı, 1000 TL nakit para ve erkek parfümünü zorla alıp çalmışlardır.

M.O. ve G.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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