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Lefkoşa’da “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp”

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Lefkoşa’da “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp”
Lefkoşa’da “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp”

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ardından aranan zanlı Sedat Demir tutuklanarakdün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, “Soygun”,“Vahimzarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti. Polis,zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Sedat Demir’in ise zanlı Varan’ın ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı Sedat Demir’in 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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