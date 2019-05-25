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Lefkoşa’da su kesintisi

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Lefkoşa Türk Belediyesi su hatlarında yapılacak bakım ve tamirat nedeniyle su kesintisi olacağını açıkladı.
Lefkoşa’da su kesintisi

Lefkoşa Türk Belediyesi su hatlarında yapılacak bakım ve tamirat nedeniyle su kesintisi olacağını açıkladı.

LTB’nin açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından su hatlarında yapılacak bakım ve tamirat çalışmaları nedeniyle 26 Mayıs Pazar ve 27 Mayıs Pazartesi günleri Surlariçi ve Çağlayan bölgelerinde zaman zaman su kesintisi olacaktır.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki bölgeye su verilecektir.”

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