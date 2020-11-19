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Lefkoşa'da sular kesilecek

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Doktor Fazıl Küçük Bulvarı ile Kemal Aksay Caddesi’nin kesiştiği noktada Devlet Su İşleri’ne ait Lefkoşa’ya su taşıyan ana isale hattındaki arıza nedeniyle belediye sınırlarımıza bugünden itibaren (19 Kasım Perşembe) su verilemeyecektir.
Lefkoşa'da sular kesilecek

Doktor Fazıl Küçük Bulvarı ile Kemal Aksay Caddesi’nin kesiştiği noktada Devlet Su İşleri’ne ait Lefkoşa’ya su taşıyan ana isale hattındaki arıza nedeniyle belediye sınırlarımıza bugünden itibaren (19 Kasım Perşembe) su verilemeyecektir.

Devlet Su İşleri’nin gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından şehrimize yeniden su akışına başlanacaktır.

Yurttaşlarımızın bu süreçte susuz kalmamaları için suyu bilinçli kullanmaları önemle rica olunur.

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