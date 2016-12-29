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Lefkoşa'da "şüpheli paket" paniği!

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Lefkoşa'da "şüpheli paket" paniği!
Ali Rıza Efendi Caddesi ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nin kesiştiği trafik ışıklarında duran sahipsiz paketin yakınlardaki bir iş yerinin önünde bulunan yılbaşı dekorasyonunun bir parçası olduğu anlaşıldı.

Kıbrıs Gazetesi'nden Emine Uysal'ın haberine göre, sahipsiz paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bölşgeyi araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi almaya çalışırken yakınlardaki iş yerlerinin birinden çıkan bir çalışan olaya müdahale etti 

Çalışan, polise paketin işyerinin önünde duran yılbaşı ağacının altına dekorasyon amacıyla konulan içi boş bir paket olduğu bilgşisini verdi. Daha sonra paketi yırtarak içinin boş olduğunu gösterdi. Polis bunun üzerine operasyonu yarıda keserek merkeze döndü.  

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