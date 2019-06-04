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Lefkoşa'da surlariçinde kavga ve bıçaklama... 3 Yaralı (Güncellendi)

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Bayramın ilk gecesinde Lefkoşa'da surlariçinde kavga ve bıçaklama olayı yaşandı.
Lefkoşa'da surlariçinde kavga ve bıçaklama... 3 Yaralı (Güncellendi)

Lefkoşa surlariçi arasta bölgesinde bu akşam 20:15 saatlerinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktığı öğrenildi.

Kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralama olayında bıçak kullanıldığı iddia ediliyor.

Olay yerine gelen ambulans şöförü olay yerinde darp edildi. 

Bıçakla yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından gerginliğin hastanede de sürdüğü iddia edildi.

İhbar üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam ediyor.

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Fotoğraflar:Artun Korudağ

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