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Lefkoşa'da taksiciyi dövdüler

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Lefkoşa’da, bu sabahın ilk saatlerinde bir taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Lefkoşa'da taksiciyi dövdüler

Lefkoşa’da, bu sabahın ilk saatlerinde bir taksici 3 kişi tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde S.D.(E-29), Ö.Y.(E-21) ve E.Ö.D.(E-28), aralarındaki tartışma nedeniyle Mehmet Başçoban’ı kullanımındaki ticari takside otururken darp etti.

Başçoban’ın burun kemiği kırıldı, bahse konu şahıslar tutuklandı.

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