Lefkoşa’da tarihi eser hırsızlığı: Cami imamı da tutuklandı

05.05.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde etnografik nitelikteki eski eser olan tunçtan mamul iki adet kilise çanı ile çeşitli ebatlarda bakırdan mamul 6 adet şamdan bulunarak emare olarak alındı. Mesele ile ilgili olarak aralarında cami imamı da bulunan 4 kişi; E.B.(E-30), H.B.(E-34), B.B.(E-32) ve M.S.A.(E-48) tutuklandı.





Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.