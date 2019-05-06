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Lefkoşa’da tarihi eser hırsızlığı: Cami imamı da tutuklandı

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Lefkoşa’da tarihi eser hırsızlığı: Cami imamı da tutuklandı
Lefkoşa’da tarihi eser hırsızlığı: Cami imamı da tutuklandı

05.05.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde etnografik nitelikteki eski eser olan tunçtan mamul iki adet kilise çanı ile çeşitli ebatlarda bakırdan mamul 6 adet şamdan bulunarak emare olarak alındı. Mesele ile ilgili olarak aralarında cami imamı da bulunan 4 kişi; E.B.(E-30), H.B.(E-34), B.B.(E-32) ve M.S.A.(E-48) tutuklandı.

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Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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