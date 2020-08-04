  • BIST 1.097
  • Altın 442,082
  • Dolar 6,9582
  • Euro 8,1644
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Lefkoşa'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

» »
Lefkoşa'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı
Lefkoşa'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Mustafa Şekerim yaralandı. Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, Mustafa Şekerim (E-67), yönetimindeki LV 419 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa dönüş yasak olmasına rağmen gidişine göre yolun sağında bulunan Şht Hüseyin Bora Sokağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Derviş Bayraktar (E-63) yönetimindeki ND 964 plakalı aracı önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan LV 419 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şekerim kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğ Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı Oybirliğiyle Kabul Edildi04 Ağustos 2020 Salı 15:15
  • Güzelyurt’ta İki Sokakta Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 15:12
  • Paylaşım Mutfağı’na Fırın İçin 143 Bin Tl Toplandı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • Kazalarda Bir Haftalık Bilanço: 1 Ölü, 24 Yaralı04 Ağustos 2020 Salı 15:04
  • KIFSAD, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nda Çekim Yaptı04 Ağustos 2020 Salı 15:03
  • Su İşleri Dairesi: Ülkede 3 Gün Su Kesintisi Yapılacak04 Ağustos 2020 Salı 14:58
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Basketbol Federasyonu Yeni Yönetimini Kabul Etti04 Ağustos 2020 Salı 14:42
  • Birleşik Taksiciler Birliği’nden Eylem Uyarısı04 Ağustos 2020 Salı 14:40
  • Angolemli: “Bundan önceki hükümet de denetimden acizdi”04 Ağustos 2020 Salı 14:19
  • Başbakan Tatar Ankara’ya gitti04 Ağustos 2020 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti