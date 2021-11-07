Lefkoşa'da trafik kazası...1 ölü 3 yaralı

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

Polis Basın Subaylığı açıkladı. 11.2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Goodluck Osakpolor OGBEBOR (E-28) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpık takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmiştir.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel UYIOSE (E-26) ve Toyın OGUNFEYİMİ (K-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Araç sürücüsü Goodluck Osakpolor OGBEBOR tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.