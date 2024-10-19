Lefkoşa'da Trafik Kazası: 19 Yaşındaki Sürücü Yaralandı, 31 Yaşındaki Alkollü Sürücü Tutuklandı

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 21:30 civarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Habib Çetinkaya, EY 099 plakalı aracıyla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çetinkaya, yolun sol şeridine geçerek, o esnada aynı istikamette 267 miligram alkollü içki etkisi altında seyreden 31 yaşındaki İsmail Başarır’ın kullandığı YS 541 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Çetinkaya'nın aracı, yol kenarındaki beton duvara ve orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan Çetinkaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaza sonrası hakkında yasal işlem başlatıldı. Alkollü sürücü İsmail Başarır ise tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.