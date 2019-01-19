  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Lefkoşa’da trafik kazası… 2 yaralı

» »
Lefkoşa Atatürk Caddesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa’da trafik kazası… 2 yaralı

Lefkoşa Atatürk Caddesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza şu şekilde oldu:

“Trafik kazası 19.01.2019’da saat 10.20 sıralarında, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Mürüde Akadlı (K-43)’nın sürdüğü JU 049 plakalı pick up araç, LTB önünde bulunan kavşağa geldiği zaman sağında bulunan tali yola dönmek istediğinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nurşen Hıdırer (K-50)’in sürdüğü LR 516 plakalı araca çarptı. Diğer aracın önünü kesen araç, çarpmanın etkisiyle arka kapağı kopup savrularak kavşak ağzında yola çıkmak için bekleyen Fatma Küçük yönetimindeki JB 970 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yararlanan Mürüde Akadlı ve Nurşen Hıdırer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin soruşturması sürüyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükelçi Başçeri: “Gönyeli’nin geçmişle bugün arasındaki gelişmişlik farkı takdire şayandır”11 Ocak 2019 Cuma 16:00
  • Lefkoşa'da 2 kişi kayıp, aranıyor!10 Ocak 2019 Perşembe 17:45
  • Lefkoşa'da parkta taciz yapan şahıs ülkeden ihraç ediliyor08 Ocak 2019 Salı 11:59
  • LTB akaryakıt teminini K-Pet’le yapacak08 Ocak 2019 Salı 10:38
  • Lefkoşa'da taciz ! ''fermuarını açıp kadınların üstüne yürüdü''06 Ocak 2019 Pazar 19:42
  • Lefkoşa'da bıçaklı kavgada aranan şahıs tutuklandı!06 Ocak 2019 Pazar 10:39
  • Ani ölüm! 27 yaşında genç ölü bulundu!05 Ocak 2019 Cumartesi 21:04
  • Lefkoşa'da Taammüden adam öldürmeye teşebbüs04 Ocak 2019 Cuma 21:29
  • Lefkoşa'daki kavgada 4 bıçak darbesi04 Ocak 2019 Cuma 16:13
  • Lefkoşa'da bıçaklama ve kavga04 Ocak 2019 Cuma 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti