Lefkoşa’da trafik kazası… 2 yaralı

Lefkoşa Atatürk Caddesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza şu şekilde oldu:

“Trafik kazası 19.01.2019’da saat 10.20 sıralarında, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Mürüde Akadlı (K-43)’nın sürdüğü JU 049 plakalı pick up araç, LTB önünde bulunan kavşağa geldiği zaman sağında bulunan tali yola dönmek istediğinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nurşen Hıdırer (K-50)’in sürdüğü LR 516 plakalı araca çarptı. Diğer aracın önünü kesen araç, çarpmanın etkisiyle arka kapağı kopup savrularak kavşak ağzında yola çıkmak için bekleyen Fatma Küçük yönetimindeki JB 970 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yararlanan Mürüde Akadlı ve Nurşen Hıdırer kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin soruşturması sürüyor.”