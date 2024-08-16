Lefkoşa'da trafik kazası: 2 yaralı

15.08.2024 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Mehmet Emin ATAGÜL, 56 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki PV 330 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde süratli bir şekilde güney istikametine doğru seyrettiği esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Wajid MUHAMMAD (E-25) yönetimindeki VR 447 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile yolun soluna doğru kontrolsüzce savrulan VR 447 plakalı motosiklet yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Shoaib KHAN (E-35) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.