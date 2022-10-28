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Lefkoşa'da Trafik Kazası! 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Lefkoşa'da Trafik Kazası! 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Lefkoşa'da Trafik Kazası! 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam (27.10.2022) saat 23.10 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde Can AY (E-21), yönetimindeki PJ 938 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Sanayi Bölgesi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yoluna devam ederek çember üzerinden geçip yolun solundan çıkarak beton sete çarpmıştır.

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Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Alihan AKCAN E-21) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Araç sürücüsü Can AY yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Alihan AKCAN’ın ise tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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