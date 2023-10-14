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Lefkoşa'da trafik kazası... 21 yaşındaki genç yaralandı

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Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolda yaya olarak bulunan 21 yaşındaki Monzir Faroug Hassan Arman yaralandı.
Lefkoşa'da trafik kazası... 21 yaşındaki genç yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Can Sanıl (E-38) yönetimindeki MT 821 plakalı salon araç ile dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Maçakızı isimli işletmenin önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Monzir Faroug Hassan Arman’a (E-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Monzir Faroug Hassan Arman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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