Lefkoşa'da trafik kazası... 21 yaşındaki genç yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Can Sanıl (E-38) yönetimindeki MT 821 plakalı salon araç ile dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Maçakızı isimli işletmenin önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Monzir Faroug Hassan Arman’a (E-21) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Monzir Faroug Hassan Arman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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