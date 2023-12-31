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Lefkoşa’da trafik kazası: Alkollü araç sürücüsü tutuklandı

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Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kenarındaki elektrik panosuna çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı.
Lefkoşa’da trafik kazası: Alkollü araç sürücüsü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Mustafa Güney (E-34) 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PD 568 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen pano, park halinde buluna UH 701 plakalı aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

PD 568 plakalı araç sürücüsü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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