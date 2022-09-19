Lefkoşa'da Trafik Kazası! Araç Yayaya Çarptı

Lefkoşa Otobüs Terminali yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Lefkoşa Otobüs Terminali yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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