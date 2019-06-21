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Lefkoşa’da trafik kazası: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Lefkoşa’da trafik kazası: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Lefkoşa’da trafik kazası: Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:50 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Ali Yurdal (E-34), kullanımında bulunan ve park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden Hakan Miralay (E-47)’ın kapıya çarpmasına sebep oldu

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

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