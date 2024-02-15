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Lefkoşa'da Trafik Kazası İncelemesinde: Polise Yalan Bilgi Verme İddiası

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Trafik Kazası İncelemesinde: Polise Yalan Beyanda Bulunan Şüpheli İçin İşlem Başlatıldı
Lefkoşa'da Trafik Kazası İncelemesinde: Polise Yalan Bilgi Verme İddiası

Trafik Kazası İncelemesinde Polise Yalan Bilgi Verme İddiası Ortaya Çıktı

14 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yapılan ileri soruşturma, dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Y.T.(E-60) isimli şahıs, kullanmakta olduğu araçla kaza yapan M.N.T.(E-28) ile ilgili olarak, aracın sigorta belgesinde adının yazmaması ve araç sigortasının sürücüyü kapsamaması nedeniyle kazayı kendi yaptığını iddia ederek polise yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme yürütürken, Y.T.'nin yalan beyanının ortaya çıkması soruşturmanın seyrini değiştirdi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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