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Lefkoşa’da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Araçla Çarpıştı

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Lefkoşa’da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Araçla Çarpıştı
Lefkoşa’da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Araçla Çarpıştı

Lefkoşa’da Trafik Kazası: Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Araçla Çarpıştı

Lefkoşa, 02 Kasım 2024 – Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek için kaldırımdan çıkan 47 yaşındaki Nazım Kılınç, dikkatsizlik sonucu seyir halindeki bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kaza, saat 21:50 sıralarında, Aram Off Licence isimli marketin önünde gerçekleşti.

Polis raporlarına göre, Nazım Kılınç, kaldırım üzerinde beklerken sol tarafına bakarak yola girdiği sırada, çift şeritli yolda kuzey istikametine doğru seyreden ve sol ikinci şeritte ilerleyen Rasim Delikaya (51) yönetimindeki GM 645 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Kılınç, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kılınç’ın müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yol güvenliği ve dikkatin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

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