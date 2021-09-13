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Lefkoşa’da trafik kazası... Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

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Lefkoşa'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Lefkoşa’da trafik kazası... Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Lefkoşa'da bugün saat 16.20 sıralarında,  Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SP 330 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Gönyeli’de sakin 54 yaşındaki Ali Erol Palaz yolun solunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası isimli iş yeri önüne geldiği zaman  o esnada önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan 42 yaşındaki Ferit Özesen yönetimindeki THT 659 plakalı çekici aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Palaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor...

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