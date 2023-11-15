Lefkoşa'da Trafik Kazası: Sarhoş Sürücü Kırmızı Işığa Uymayarak Çarpıştı

Lefkoşa'da Alkollü Sürücü Kazası: Kırmızı Işığa Uymamak Faciaya Yol Açtı

14 Kasım 2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen Mustafa KIRAR (E-20) idaresindeki NB 266 plakalı kamyonet, kırmızı ışığa uymamış ve Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağında diğer bir araçla çarpışmıştır.

Kırmızı ışığa rağmen dikkatsizce seyreden KIRAR'ın aracı, yeşil ışıkla dönmeye çalışan Şükrü METİN (E-41) yönetimindeki TMR 798 plakalı kamyonun önüne çıkmıştır. Kazada ağır yaralanan Mustafa KIRAR, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış ve Nöroşirürji Servisi'nde müşahede altına alınmıştır.

Olayla ilgili devam eden soruşturmanın ardından, alkollü sürücünün neden kırmızı ışığa uymadığı ve diğer detaylar daha fazla aydınlatılmaya çalışılmaktadır.