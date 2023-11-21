Lefkoşa'da Trafik Kazası: Yaya Çarpma Sonucu Yaralanan Hülya KARASALİH

20 Kasım 2023 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Hasan DANİŞ (E-82) kontrolündeki HE 122 plakalı salon araç, kuzey istikametine seyir halindeyken dikkatsiz bir anında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hülya KARASALİH (K-55)'e çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Hülya KARASALİH, olay yerinden sonra acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayak, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edilen KARASALİH, şu anda hastanede müşahede altında tutulmaktadır.

Soruşturma devam etmekte olup, kazanın detayları ve sorumlulukları belirlenmeye çalışılıyor. Kamuoyu, kaza mağduru Hülya KARASALİH'in sağlığı için dua ederken, olayın ardındaki nedenler araştırılmaya devam ediyor.