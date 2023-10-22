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Lefkoşa'da Trafik Kazası, Yaya Çarptı!

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Lefkoşa'da Trafik Kazası
Lefkoşa'da Trafik Kazası, Yaya Çarptı!

21.10.2023 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi boyunca HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji OGUNTUNDE (E-20) seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal BÜTE (K-18)’ye çarpmıştır.

Çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yaya karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice BOLAT (K-38) yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan yaya Zemzem İclal BÜTE kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

HP 756 plakalı salon araç sürücüsü Musharraf Oladimeji OGUNTUNDE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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