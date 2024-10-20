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Lefkoşa'da Trafik Kazası: Yaya Hastaneye Kaldırıldı

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Lefkoşa'da Trafik Kazası: Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Lefkoşa'da Trafik Kazası: Yaya Hastaneye Kaldırıldı

19 Ekim 2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Kolade Joshua Oyedare (22), yönetimindeki GY 750 plakalı salon aracı ile batı istikametinde dikkatsiz bir şekilde seyrederken, Cadde Market önlerine geldiğinde yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmekte olan Beıbarys Zhakeyev (18)’e çarptı.

Kazanın ardından yaralanan yaya Beıbarys Zhakeyev, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Zhakeyev’in sağlık durumu gözlem altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.

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