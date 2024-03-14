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Lefkoşa'da trafik kazası, yayaya çarptı!

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Lefkoşa'da trafik kazası, yayaya çarptı!
Lefkoşa'da trafik kazası, yayaya çarptı!

14.03.2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa’da Bolu Sokak üzerinde Kadir Kaan YILMAZ (E-22) yönetimindeki KC 820 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Emirgan Süpermarket önlerine geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada yolda yaya olarak bulunan Abdurrahman SUKARI (E-21)'ye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
 

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