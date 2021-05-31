Lefkoşa'da trafik kilitlenecek!  

İşte açıklama;

Hayvancı Halkın ve Tüm sektörlerin sesi ve geleceğini kurtarmak adına bu mücadeleye girmiştir.

Yolun sonu görüldü ; Hayvancı sokağa çıktı. Pazartesi yapılacak eyleme Tüm ÜRETİCİ Birliklerini ve Sivil Toplum Örgütlerine çağrı yapıyoruz.

Bu mücadele TOPLUMSAL mücadeledir.

Bu mücadele bitmez tükenmez ZAMLARA karşı mücadeledir.

Bu mücadele VAR olma mücadelsidir.

Bu mücadele GELECEK mücadelesidir.

Bu mücadele EKMEK, EMEK ve ALINTERİNİN mücadelesidir.

Bu mücadele toplumu idare edemeyen BECERİKSİZLERE karşı yapılan mücalededir.

Hayvancı sadece kendinin geleceği için değil bu sektörden ekmek yiyen en az 60 bin kişi ve Halkımızın geleceği için bu mücadeleyi başlatmıştır. Ne Üreticinin ,Ne Esnafın , Ne Asgari ücretlinin ve Ne de Halkın dayanacak gücü kalmamıştır.

31 MAYIS Pazartesi günü yapılacak olan Eyleme Tüm Üretici Örgütlerini ve Sivil Toplum Örgütlerini Birlikte Mücadele etmeye davet ediyoruz.