Lefkoşa'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Yüzüne Yumruk Atarak Burun Kemiği Kırıldı.

Lefkoşa'da Trafik Kavgası Kanlı Sonuçlandı: Burun Kemiği Kırıldı

19 Ekim 2023 tarihinde, saat 07:50 sıralarında Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, B.Y.(E-47) ile S.K.(E-33) arasında trafik konusunda başlayan bir tartışma vahim bir darp olayına dönüştü.

Tartışmanın ardından B.Y., S.K.'ye küfür ederek elindeki kanunsuz sopa ile saldırdı ve S.K.'yi darp etti. Saldırının daha da vahim bir boyuta ulaşmasıyla B.Y., S.K.'nin yüzüne yumruk atarak onun burun kemiğinin çatlamasına neden oldu.

Polise bildirilen olayın ardından B.Y. tutuklandı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde huzuruna çıkarıldı. Mahkemede teminata bağlandı ve soruşturma halen devam etmektedir.