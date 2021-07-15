Lefkoşa'da tüp bebek merkezinde yumurta skandalı, doktor tutuklandı!

Lefkoşa'da özel bir hastanenin tüp bebek bölümünde para karşılığında kadınlardan yumurtalık satın aldığı tespit edildi.
Bir doktorun ve bazı çalışanların göz altına alındığı kaydedildi.
Polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor.
Lefkoşa'da özel bir hastanenin tüp bebek bölümünde para karşılığında kadınlardan yumurtalık satın aldığı tespit edildi.
Bir doktorun ve bazı çalışanların göz altına alındığı kaydedildi.
Polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor.
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