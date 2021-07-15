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Lefkoşa'da tüp bebek merkezlerinde yumurta skandalı, doktor tutuklandı! (Güncellendi)

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Lefkoşa’da iki özel hastanede 20 yaşından küçük bir kadına yapılan operasyonda yumurtalıklarının para karşılığında alındığı iddia edildi.
Lefkoşa'da tüp bebek merkezlerinde yumurta skandalı, doktor tutuklandı! (Güncellendi)

Lefkoşa'da özel bir hastanenin tüp bebek bölümünde para karşılığında kadınlardan yumurtalık satın aldığı tespit edildi.

Bir doktorun ve bazı çalışanların göz altına alındığı kaydedildi.

Polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Lefkoşa’da iki özel hastanede 20 yaşından küçük bir kadına yapılan operasyonda yumurtalıklarının para karşılığında alındığı iddia edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre iddia üzerine harekete geçen polis söz konusu özel hastanelere operasyon düzenledi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: “2020 Kasım- Aralık ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı  özel hastanede,  20 yaşından küçük bir kadın şahsa gerçekleştirilen operasyon sonucu yumurtalıklarının para karşılığı  alındığı yönünde bilgi alınması üzerine  polis tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu sağlık merkezlerindeki bilgisayar, evrak ve dokümanlar incelenmek üzere emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.”

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