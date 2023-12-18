Lefkoşa'da Üç Ayrı Trafik Kazası

1-Kaza: 17 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında, Razaq AYOBAMI (E-22) idaresindeki LA 590 plakalı araç, Atatürk Stadyumu çemberindeki Trafik Işıklarını dikkate almayarak kırmızı ışıkta geçmiş ve direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpmıştır. Kaza, şans eseri yaralanma olmaksızın atlatılmış olup, emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir. Trafik güvenliği ve kurallara uyum konusunda yapılan uyarılar önem arz etmektedir

2-Kaza: 17 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında, Hasane Ilgaz Sokak üzerinde seyir halinde olan Burhan ZENGİN (E-42) idaresindeki MM 682 plakalı kamyonet, 220 miligram alkollü içki etkisi altında Osmanpaşa Caddesi yol kavşağına yaklaştığında, dikkatsizce sola dönme manevrası yapmış ve trafik yoğunluğu nedeniyle durmak zorunda kalan Mehmet İŞ (E-22) idaresindeki UP 770 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kazada herhangi bir yaralanma olmamıştır.

Alkollü sürücü Burhan ZENGİN, olay yerinde tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3-Kaza: 17 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında, Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sadık KAÇAR (E-44) idaresindeki KJ 157 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru yolun solunu mümkün mertebe tutmadan dikkatsizce ilerlerken, karşı istikametten gelip aynı şekilde dikkatsizce seyreden Berke TEPEHAN (E-20) idaresindeki EF 390 plakalı salon araç ile çarpışmıştır. Kazada herhangi bir yaralanma olmamıştır.

Kaza sonrasında alkol testine tabi tutulan KJ 157 plakalı aracın sürücüsü Sadık KAÇAR, yeterli nefes örneği vermemesi üzerine tutuklanmıştır. Soruşturma ise devam etmektedir.