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Lefkoşa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

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Lefkoşa'da uyuşturucu: 1 tutuklu
Şüpheli görünmesi sonucu aracı arandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (06.02.2017) saat 22.30 sıralarında,  Lefkoşa’da,  Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde şüpheli görülen D.G.’nin (E-33) kullanımında bulunan araçta polis tarafınca arama yapıldı.

Yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

 Adı edilenin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.       
 

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