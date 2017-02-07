Lefkoşa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Şüpheli görünmesi sonucu aracı arandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (06.02.2017) saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde şüpheli görülen D.G.’nin (E-33) kullanımında bulunan araçta polis tarafınca arama yapıldı.

Yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

Adı edilenin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

