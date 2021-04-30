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Lefkoşa'da Uyuşturucu

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Polis Basın Subaylığı'ndan bir açıklama yapıldı..
Lefkoşa'da Uyuşturucu

Açıklama şöyle:

29.04.2021 tarihinde saat 12:00 sıralarında Lefkoşa’da M.E.O.(E-26) ve N.E.O.(E-36)’nun kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 40 gram ağılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu  madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen, M.O.N.(E-29)’nun Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise tasarrufunda satışa hazır vaziyette 26 paket halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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