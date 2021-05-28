Lefkoşa’da uyuşturucu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da İ.E.(E-33) ve A.Y. (E-36)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada İ.E. içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sigara izmariti ile yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi aşağıya attığı tespit edilmiştir.

Akabinde bahse konu ikametgahta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.