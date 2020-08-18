  • BIST 1.097
  • Altın 472,532
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,7740
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Lefkoşa'da Uyuşturucu kullanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

» »
Lefkoşa'da Uyuşturucu kullanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı
Lefkoşa'da Uyuşturucu kullanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Abdülkadir Arıca’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak’ın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18 Ağustos’ta saat 00.50’de alınan bir ihbar üzerine bir apartmanda zanlı Abdülkadir Arıca’nın şüpheli madde içip, kendinden geçtiğine dair bilgi alındığını ve konu daireye bir polis ekibi ile sağlık görevlilerinin gittiğini anlattı. Polis, zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci ve Muhammed Azgan’ın ikametgâhta olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Abdülkadir Arıca’nın 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk muayeneden sonra hastaneye sevk edildiğini anlattı. Polis, konu ikametgâhın yatak odasında komodin çekmecesinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, konu evde zanlı Bayram Çolak’ın da ikamet ettiğinin öğrenildiğini ve apartmanda tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Bayram Çolak’ın üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığı j söyledi. Polis, üç zanlının konu maddeyi zanlı Bayram Çolak’tan aldıklarını içeren gönüllü ifade verdiklerini ve zanlı 4’ün de ifade verip suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın Bildirisi: 160 Çocuk Destek Bekliyor!!18 Ağustos 2020 Salı 16:32
  • “Bölgede oyun kurucu olmamıza engel olamayacaklar”18 Ağustos 2020 Salı 15:57
  • Kültür Dairesi’nin yayın organı kültür sanat etkinlikleri arşiv dergisi Defne’nin 40. sayısı yayımlandı18 Ağustos 2020 Salı 15:30
  • Ciklos’ta kaza yapan aracın 66 yaşındaki sürücüsü 90 promil alkollü çıktı18 Ağustos 2020 Salı 15:28
  • Kıbrıslı Türklerin Ve Türkiye’nin Denizlerdeki Haklarını Gasbetme Girişimlerini Şiddetle Kınıyoruz!18 Ağustos 2020 Salı 15:25
  • Kızılyürek, “Üçüncü Toplum Ve Ulus Kaçağı” Konulu Söyleşiye Katılacak18 Ağustos 2020 Salı 15:20
  • Arıklı Hükümeti Topa Tuttu; “Bu Hükümet Zenginlerin Emrindedir”18 Ağustos 2020 Salı 15:15
  • Özyiğit: “Kararlar Hem Yetersiz, Hem de Ayrımcılık İçermekte”18 Ağustos 2020 Salı 15:12
  • Emekliler Derneği Devletin Zatürre Aşısı Getirerek 65 Yaş Üzeri İle Kronik Hastalığı Olanlara Aşı Yapmasını Talep Etti18 Ağustos 2020 Salı 15:10
  • LTB Beyaz Yasemin Projesi’nde 7. Dönem18 Ağustos 2020 Salı 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti