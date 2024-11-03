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Lefkoşa’da Uyuşturucu Madde ve Yasaya Aykırı İlaç Bulundurma Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa’da Uyuşturucu Madde ve Yasaya Aykırı İlaç Bulundurma Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı
Lefkoşa’da Uyuşturucu Madde ve Yasaya Aykırı İlaç Bulundurma Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da Uyuşturucu Madde ve Yasaya Aykırı İlaç Bulundurma Suçlamasıyla Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 02 Kasım 2024 – Lefkoşa - Küçük Kaymaklı bölgesinde, uyuşturucu madde bulundurma ve İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket etmek suçlamalarıyla bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 18:45 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla gerçekleşti.

Operasyon sırasında, 24 yaşındaki A.A.’nın üzerinde ve ikamet ettiği adreste yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri ve yaklaşık 1 gram kokain olduğu düşünülen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, tütünle karışık hintkeneviri içeren bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu tahmin edilen bir casino üyelik kartı, bir adet iskambil kâğıdı, 10 Euro nakit para ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulundu.

Polis ekipleri, ele geçirilen tüm maddeleri delil olarak kayda geçirdi. Bahse konu kişi, uyuşturucu madde bulundurma ve yasaya aykırı ilaç bulundurma suçlarından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlının sorgusunun ardından yasal işlemler başlatılacağı öğrenildi.

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