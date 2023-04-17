Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin açıklamasına göre, F.B’nin (27) ikametgahında yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 TL ve 100 ABD Doları bulundu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.