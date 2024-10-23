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Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Adet MDMA Hap ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Adet MDMA Hap ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Adet MDMA Hap ve Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

22 Ekim 2024 tarihinde saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da A.H.A. (E-32)’nın ikamet ettiği adrese, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, zanlının tasarrufunda çeşitli uyuşturucu maddeler tespit edildi. Yapılan aramalarda, MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 17 adet hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain ve 3 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi, tabak ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğine inanılan 8085 TL ve 120 Euro nakit para da emare olarak alındı. A.H.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polisin operasyonlarına ilişkin yeni bulguların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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