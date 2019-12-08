Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün A.Y.S.M.A.’nın (E-25) ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 55 gram uyuşturucu madde ile hassas tartı bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.