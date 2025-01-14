Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

13 Ocak 2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.S.A. (21) isimli şahsın ikametgahında ve üzerinde arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntıları taşıdığına inanılan hassas terazi ve öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 7500 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.S.A. tutuklanırken, söz konusu maddeler ve ekipmanlar emare olarak alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı