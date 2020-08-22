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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu!

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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu!
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu!

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen,
Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde bulundurma ve verme suçları gerekçesiyle tutuklanarak
dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

EVRİM KAMALI


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlılar
Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Verme
suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu
Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00 raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in şüpheli
tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını kaydederek, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde ve
üzerinde Gratis yazan renkli alışveriş çantasının içerisinde pembe naylona sarılmış yaklaşık 150 gram ağırlığında
sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını dile getirdi.

Zanlının giymekte olduğu kot pantolonun sol arka cebinde de mavi renk naylona sarılı yaklaşık 5 gram
ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ifade eden Sakallı,
zanlının suçüstü gereği tutuklandığını bildirdi.

Sakallı, zanlının gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce zanlılar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a
100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde verdiğini itiraf ettiğine işaret ederek, söz konusu
zanlıların Gazi Mağusa polis ekipleri tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yaptı.
Zanlıların ikametgahlarının arandığını dile getiren Sakallı, zanlı Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya
rastlanmadığına dikkat çekerken, zanlı Şengül Akburç’un evinde ise 1 adet sarılı halde uyuşturucu maddenin
bulunduğunu kaydetti.

Sakallı, zanlılar Mehmet Dikmen ve Hasan Boncuk’un gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, zanlı Şengül
Akburç’un ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.
Sakallı, verilen ifadelerin tetiy ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak alınan maddelerin türünün
araştırılacağını ve başka şahıs ile emarelerin aranmakta olduğunu dile getirerek, tahkikatın salimen
yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi
adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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