Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

18 Ekim 2024 tarihinde, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, 30 yaşındaki O.A.M.I.’nın ikametgahında yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda, yaklaşık 300 gram hintkeneviri, 5 gram tütünle karışık hintkeneviri, 30 gram kokain olduğu düşünülen maddeler bulundu.
Ayrıca, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 3 hassas terazi, bir metal öğütücü ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 87.100 TL ile 50 Euro nakit para da ele geçirildi. Şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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