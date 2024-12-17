Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: Hintkeneviri ve Nakit Para Ele Geçirildi

16 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.A. (E-25)’nın üzerinde ve ikamet ettiği evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir tepsi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35.765 TL, 150 Euro, 100 ABD Doları ve 570 Sterlin nakit para ele geçirilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir