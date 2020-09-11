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Lefkoşa'da üzerinde uyuşturucu bulunmuştu

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Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da üzerinde uyuşturucu bulunmuştu

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Şenol Kazan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) –

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 9 Eylül 2020 tarihinde işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis,  tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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